Gobierno de Venezuela inicia pago de bono 100% Escolaridad vía carnet de la patria. Desde el domingo 21 de junio se dio inicio a la entrega del referido aporte económico que será asignado través del carnet de la patria.

La información se conoció en una publicación en la cuenta de Twitter de @CarnetDLaPatria. El otorgamiento se realizará de manera directa y gradual.

El mensaje de notificación llegará al celular del beneficiario, vía mensaje texto del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Este aporte económico está destinado a incentivar la inclusión de niños y jóvenes en el sistema educativo. Hasta el momento la cantidad que será depositada es deconocida. No obstante, el último bono asignado por el gobierno nacional fue de 550 mil bolívares, denominado «Quédate en casa».

Inicia entrega del Bono 100% Escolaridad (junio 2020) enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro a través del Sistema Carnet de la Patria.#FlexibilizaciónEnFamilia pic.twitter.com/GBpOdK9mf8 — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) June 21, 2020

