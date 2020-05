De acuerdo con las declaraciones de Nicolás Maduro, se inició la entrega del Bono Disciplina y Conciencia a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 28 de mayo al 4 de junio de 2020.

Este nuevo bono se hace entrega vía el carnet de la patria cómo complemento de los programas sociales llevados a cabo por el gobierno de Maduro durante la cuarentena social implementada en Venezuela por la pandemia del coronavirus.

