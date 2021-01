Gobierno de Venezuela, paga Bono Contra la Guerra Económica

Gobierno de Venezuela, paga Bono Contra Guerra Económica.

A partir del lunes 11 de Enero de 2021, comenzó el pago del Bono contra la Guerra Económica correspondiente al mes de enero, destinado a los pensionados y pensionadas.

La información fue difundida por la cuenta en Twitter del Carnet de la Patria, en la que señalan que a partir de este lunes 11 de enero los adultos mayores comenzarán a recibir el bono de manera paulatina.

Según reportan los beneficiarios se trata de dos millones 500 mil bolívares que reciben paulatinamente en cinco días.

Estos bonos mensuales otorgados a través del Sistema Patria “forman parte de las políticas de protección al pueblo ante la agresión imperial y el bloqueo criminal, que busca impedir la compra de alimentos y medicamentos para los venezolanos”, señala VTV en su página web.

El monto a cobrar es 2 millones 500 mil bolívares

