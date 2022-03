Gobierno para los bonos de Marzo 2022, Dr. José Gregorio Hernández, Parto Humanizado y Lactancia Materna

La cuenta Twitter Bonos Protectores Social al Pueblo informó el inicio del pago de los bonos «Dr. José Gregorio Hernández», «Parto Humanizado» y «Lactancia Materna», correspondiente al mes de marzo de 2022.

Los mismos serán cancelados en esta primera semana del mes de marzo. Los montos de cada beneficio son los siguientes:

– Bono Dr. José Gregorio Hernández, por un monto de 13,80 bolívares

– Bono Parto Humanizado por 18,40 bolívares

– Bono Lactancia Materna por 18,40 bolívares.

Durante el mes de enero, fue aprobado el incremento de los beneficios que son entregados a través de la Plataforma Patria.

El blog Patria destacó que «los pagos se ejecutarán agrupando por beneficiario y de esta manera recibirán en el mismo día todos los aumentos, y por tanto se recomienda que, si la opción deseada es transferir los recursos a la banca, lo hagan en una sola operación de Retiro de Fondos».

Las personas que soliciten o reciban el pago de los bonos «Parto Humanizado», «Lactancia Materna», «José Gregorio Hernández», entre otros, a partir del 15 de enero de 2022, recibirán el monto actualizado del programa.

