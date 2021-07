Inbound School Organiza I Congreso Internacional de Marketing Político

El I Congreso Internacional de Marketing Político “Comunicación Política, Claves y Nuevos Desafíos” se celebrará el 23 y 24 de julio del 2021 a través de la plataforma Zoom.

Este primer congreso de la Agencia de Formación en Marketing Digital Inbound School, está dirigido a profesionales y estudiantes de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Publicidad, formadores de opinión, actores políticos y sociales.

La metodología del congreso será bajo la modalidad online en tiempo real donde destacarán ejes temáticos como: Media Training en la Era Digital; Marketing Político y Electoral, Comunicación y Planificación Estratégica, Campañas Políticas POP, Se Venden Futuros “Comunicación en Campaña”, Propaganda y Contra Propaganda, Marketing Político y Electoral “El Poder de la Escucha, la Palabra y la Imagen”.

Al evento asistirán ponentes de alto nivel, entre ellos se encuentra el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardozo; el Politólogo CEO de Polianalítica y Polibrería, Luis Aguilar, el Asesor en Comunicación Política y Campañas Electorales, Marcel Lhermitte, entre otros muchos expertos en la materia.

Si quieres formar parte de esta experiencia para potenciar el conocimiento de habilidades y oportunidades en lo político y social con técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación solo debes formalizar el proceso de inscripción o solicitar más información a través del correo electrónico inboundschool@gmail.com, WhatsApp 0424-134-99-88 o por DM @inboundschool.

