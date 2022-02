Inicia el pago del Bono para el Movimiento Social Somos Venezuela Febrero 2022

Inicia la liberación del pagó del Estipendio del Movimiento Social #SomosVenezuela (febrero 2022) a través del Sistema @CarnetDLaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro.

✅ Monto a Recibir en Bs.6,00

En: Noticias Nacionales