La cuenta Twitter Bonos Social Protector al Pueblo informó el inicio de la cancelación de los bonos «Contra la Guerra Económica» y «Economía Familiar» correspondiente al mes de marzo de 2022.

El monto para el bono Contra la Guerra Económica es de 10,00 bolívares, mientras que el de Economía Familiar es por 9,20 bolívares según la información.

Por otra parte, el Canal Patria Digital informó que Inició la entrega de los bonos «100% Escolaridad» y «Hogares de la Patria», correspondientes al mes de marzo de 2022, a través del Sistema Patria.

El monto otorgado al «100% Escolaridad» es de 9,20 bolívares, mientras que la cifra de «Hogares de la Patria» es de 7,36 bolívares.

De forma progresiva irán entregando los bonos «Dr. José Gregorio Hernández», «Parto Humanizado», «Lactancia Materna», «100% Amor Mayor».

El blog Patria destacó que «los pagos se ejecutarán agrupando por beneficiario y de esta manera recibirán en el mismo día todos los aumentos, y por tanto se recomienda que, si la opción deseada es transferir los recursos a la banca, lo hagan en una sola operación de Retiro de Fondos».

Inician el pago de los bonos «Contra la Guerra Económica» y «Economía Familiar» Marzo 2022 was last modified: by

En: Última Hora