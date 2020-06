Intensifican jornadas de desinfección y despistajes de COVID-19 en Maracaibo

Como parte de las medidas para cortar la propagación del COVID-19 en la ciudad, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo intensificó las jornadas de desinfección y despistaje del virus, priorizando las parroquias donde se han detectado casos positivos.

El director Ejecutivo de la Alcaldía y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, informó que estas acciones se ejecutan en medio de la cuarentena radical que se cumple en el municipio.

«Hemos superado más de seis mil jornadas, y esta semana de cuarentena radical el alcalde Willy Casanova ha orientado intensificar las acciones para proteger la salud de los maracaiberos», expresó Garrido.

En ese sentido, detalló que esta semana se han abordado las parroquias Bolívar, Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Cecilio Acosta, Cacique Mara, Antonio Borjas Romero, Luis Hurtado Higuera, Juana de Ávila, Francisco Eugenio Bustamante, Idelfonso Vásquez, Manuel Dagnino, Cristo de Aranza y Caracciolo Parra Pérez, donde se procedió a desinfectar urbanismos, centros de salud, comercios e instituciones.

En los últimos cuatro días se han atendido más de 800 familias de los barrios Puerto Rico, El Royal, San Pedro, La Chinita, Las Malvinas; Gallo Verde, Urbanización San Jacinto en los sectores 2, 8 y 10, las avenidas Guajira, La Limpia, Circunvalación 2, Delicias, y los sectores El Tránsito, Nueva Vía y Las Américas, con desinfecciones preventivas contra el coronavirus, en conjunto con el equipo del Instituto Municipal de Ambiente y el Imau.

Todos estos operativos cuentan además con el apoyo de Polimaracaibo y la GNB; junto a Protección Civil y Bomberos de Maracaibo, éstos últimos responsables también monitorear cauces y cañadas de la capital zuliana, durante la temporada de lluvias.

Garrido resaltó que también están sumados a los despistajes ampliados y personalizados que realiza la delegación de médicos cubanos y venezolanos en las comunidades.

Una vez más se hizo énfasis en la importancia de cumplir las medidas de prevención, como el uso obligatorio del tapaboca, el distanciamiento disciplinado entre personas y el lavado constante de las manos, en apoyo a las autoridades que hacen frente a la batalla contra el COVID-19.

