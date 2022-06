La Fundación Compañía Nacional de Danza abre proceso de selección para temporada 2022

Las audiciones se realizarán los días 22 y 23 de junio.

CARACAS, VENEZUELA.- (La Fundación Compañía Nacional de Danza). – La Fundación Compañía Nacional de Danza, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, abre el proceso de selección de bailarines profesionales para formar parte de la temporada 2022 del elenco contemporáneo, con la obra La Consagración de la Primavera

Versión coreográfica de Claudia Capriles.

Las audiciones se desarrollarán el 22 y 23 de junio, en el salón Sonia Sanoja de la Fundación Compañía Nacional de Danza en horario comprendido entre las 9:00am a 12:00pm.

El proceso estará abierto para todos aquellos intérpretes mayores de edad, con experiencia a nivel profesional o estudiantes del nivel avanzado de danza contemporánea.

Los interesados deben enviar formulario hasta el lunes 20 de junio, para mayor información por el correo fcnd.creacion @ gmail.com

Requisitos para la participación:.

Edad entre 18 y 35 años (no limitativo). Enviar formulario de inscripción por el link: https://forms.gle/A4AjkDjqW9xMih3m8

Se le enviará un correo confirmando su participación. Además, es imprescindible la asistencia a los dos días pautados para la selección.

La sede FCND está ubicada en la avenida Carlos Gardel, teatro del Oeste, a la salida de la estación del Metro Caño Amarillo.

Periodista: Mary Ochoa

Foto: Javier Gracia