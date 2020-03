La NFL donará al menos 35 millones de dólares para la lucha contra el COVID-19.

Las donaciones comenzaron a hacerse desde el pasado 16 de marzo cuando se cancelaron todas las competencias deportivas en Estados Unidos. La Fundación NFL aportó 3,5 millones de dólares como parte de los esfuerzos en la lucha contra la enfermedad del covid-19.

Las donaciones de la familia de la NFL son canalizadas a través de 10 organizaciones benéficas que operan a través de todo el país. Ellas son la Cruz Roja Americana, Fundación Bob Woodruff, Boys & Girls Clubs of America, Fundación CDC, Fundación GENYOUth, Meals on Wheels America, Ejército de Salvación, Team Rubicon, United Way y Wounded Warrior Project.

«Todos hemos sido afectados por la pandemia de covid-19.», destacó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

