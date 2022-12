La OMS advierte de la necesidad de asegurar agua potable para todos

La OMS advierte de la necesidad de agua potable para todos.

Se necesita una acción urgente a nivel mundial y local para lograr agua, saneamiento e higiene seguros y gestionados de manera sostenible para todos a fin de prevenir impactos devastadores en la salud de millones de personas.

Los hallazgos del informe Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) de la OMS y ONU-Agua muestran que se necesita acelerar en muchos países para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la ONU: agua y saneamiento para todos para 2030.

Si bien el 45 % de los países está en camino de lograr sus objetivos de cobertura de agua potable definidos a nivel nacional, solo el 25 % de los países está en camino de lograr sus objetivos nacionales de saneamiento. Menos de un tercio de los países informaron contar con los recursos humanos suficientes para llevar a cabo funciones clave de agua potable, saneamiento e higiene (WASH).

El informe GLAAS 2022 , que detalla el estado más reciente de los sistemas WASH en más de 120 países, es la recopilación de datos más grande de la mayor cantidad de países hasta la fecha.

Si bien ha habido un aumento en los presupuestos de WASH en algunos países, un gran número (más del 75 % de los países) informó de fondos insuficientes para implementar sus planes y estrategias de WASH.

“Nos enfrentamos a una crisis urgente: el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene se cobran millones de vidas cada año, mientras que la frecuencia e intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima siguen obstaculizando la prestación de servicios WASH seguros”, dijo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Hacemos un llamado a los gobiernos y socios para el desarrollo para que fortalezcan los sistemas WASH y aumenten drásticamente la inversión para extender el acceso a servicios de agua potable y saneamiento administrados de manera segura para todos para 2030, comenzando con los más vulnerables”.

Los datos de GLAAS muestran, sin embargo, que la mayoría de las políticas y planes de WASH no abordan los riesgos del cambio climático para los servicios de WASH, ni la resiliencia climática de las tecnologías y los sistemas de gestión de WASH. Poco más de dos tercios de los países cuentan con medidas en las políticas WASH para llegar a las poblaciones afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático. Sin embargo, solo alrededor de un tercio monitorea el progreso o asigna financiamiento explícito a estas poblaciones.

“El mundo está muy lejos de lograr el ODS 6 sobre agua y saneamiento para todos, para 2030. Esto deja a miles de millones de personas peligrosamente expuestas a enfermedades infecciosas, especialmente después de los desastres, incluidos los eventos relacionados con el clima”, dijo Gilbert F. Houngbo, presidente de ONU-Agua y director general de la Organización Internacional del Trabajo. “Los nuevos datos de GLAAS informarán los compromisos voluntarios que la comunidad internacional hará en la Conferencia del Agua de la ONU 2023 en marzo, ayudándonos a enfocarnos en las comunidades más vulnerables y resolver la crisis mundial de agua y saneamiento”.

Urgencia y oportunidades

Las terribles consecuencias del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos llaman más la atención sobre los problemas, lo que subraya la necesidad urgente de un enfoque de toda la sociedad y la cooperación global para actuar juntos. El informe GLAAS 2022 muestra que los países que progresan demostraron un alto nivel de compromiso político e inversiones para mejorar los sistemas WASH seguros.

Con el informe GLAAS 2022, la OMS y ONU-Agua hacen un llamado a todos los gobiernos y partes interesadas para que aumenten el apoyo a la prestación de servicios WASH, a través de una gobernanza, financiamiento, monitoreo, regulación y desarrollo de capacidades fortalecidos.

El informe establece el escenario para la acción antes de una reunión histórica sobre agua y saneamiento prevista para 2023. Por primera vez en 50 años, la comunidad mundial, a través de las Naciones Unidas, revisará el progreso y se comprometerá firmemente a renovar la acción sobre agua y saneamiento. con líderes mundiales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023, conocida formalmente como la Conferencia de 2023 para la Revisión Integral de Medio Término de la Implementación de la Década de las Naciones Unidas para la Acción sobre el Agua y el Saneamiento (2018-2028), tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 22 al 24 de marzo de 2023. .

Nota para los editores

El portal de datos Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) de ONU-Agua ya está en línea en https://glaas.who.int .

