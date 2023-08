La OMS emite recomendaciones sobre el brote de viruela del Mono o mpox

Durante el brote multinacional de mpox que abarcó de julio de 2022 a mayo de 2023, que el Director General de la OMS determinó que constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) según el Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI), los esfuerzos de respuesta de los países se guiaron por recomendaciones temporales formuladas por el Director General, teniendo en cuenta el asesoramiento de un Comité de Emergencia.

Si bien la mpox sigue planteando un riesgo para la salud pública entre determinadas poblaciones tras la finalización de la ESPII en mayo de 2023, y dado que la OMS recomienda controlar y eliminar la transmisión de persona a persona según corresponda, las acciones de preparación y respuesta de los países ahora pueden guiarse por las recomendaciones permanentes emitidas por el Director General de la OMS en virtud del RSI.

Es necesario prestar atención y apoyo a más largo plazo para abordar esta enfermedad emergente, con un control sólido, proactivo y sostenible de la mpox y la eliminación de la transmisión de persona a persona, particularmente donde la mpox continúa ocurriendo regularmente, para detener los brotes y prevenir el resurgimiento de propagación mundial. La OMS está preparando un marco estratégico mundial para mejorar el control y lograr la eliminación de la transmisión de mpox de persona a persona (2023-2027), que está siendo sometido a un proceso de consulta con los Estados Miembros, socios y partes interesadas de la OMS.