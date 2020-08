Leocenis García anuncia su candidatura a diputado de la AN: “Voy por la lista nacional”. El dirigente del movimiento ProCiudadanos, expresó su intención de participar en las elecciones parlamentarias del próximos 6 de diciembre.

Señaló «Anuncio al país que voy encabezando la lista nacional de ProCiudadanos a la AN. Así que ahora los más humildes deben sellar el voto lista en todos los estados, para llevarme a la AN».

García sostuvo que su principal propuesta para la Asamblea Nacional es una enmienda que convoque elecciones presidenciales.

Agregó «Hago un llamado a todos los venezolanos que salgan a votar y no caigan en la abstención. No sé puede cometer los mismos errores, tenemos que participar masivamente para derrotar a la dictadura»

