Los 10 mejores sitios para coworking en Chipre

Si eres un profesional independiente, un emprendedor o un nómada digital que busca un lugar para trabajar y conectar con otros, Chipre puede ser tu destino ideal. Este país insular del Mediterráneo ofrece una gran variedad de espacios de coworking que se adaptan a diferentes necesidades, presupuestos y estilos de vida. Aquí te presentamos los 10 mejores sitios para coworking en Chipre, según nuestra opinión.

1. Hub Nicosia:

Este espacio se encuentra en la capital de Chipre, Nicosia, y ofrece un ambiente creativo, colaborativo y comunitario. Cuenta con salas de reuniones, áreas de descanso, cocina, biblioteca y eventos regulares. Los precios van desde 10 euros por un día hasta 120 euros por un mes.

2. The Cookhouse:

Si te gusta la gastronomía, este es tu lugar. The Cookhouse es un espacio de coworking que combina una cocina profesional con un área de trabajo. Puedes alquilar una estación de cocina por hora o por día, y disfrutar de los platos que preparan otros miembros o tú mismo. También hay una sala de conferencias, una terraza y una cafetería. Los precios van desde 15 euros por un día hasta 200 euros por un mes.

3. Impact Hub Limassol:

Este espacio se ubica en la ciudad costera de Limassol, y forma parte de la red global de Impact Hub, que promueve el impacto social y ambiental. Ofrece un espacio de trabajo flexible, con escritorios individuales o compartidos, salas de reuniones, eventos y talleres. Los precios van desde 12 euros por un día hasta 150 euros por un mes.

4. Regus:

Si buscas un espacio de coworking más corporativo y formal, Regus puede ser una buena opción. Esta empresa tiene varias sedes en Chipre, en ciudades como Nicosia, Limassol y Larnaca. Ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados, salas de reuniones, servicios de recepción y acceso a una red global de espacios de trabajo. Los precios varían según la ubicación y el tipo de servicio.

5. Cocoon:

Este espacio se sitúa en el centro histórico de Nicosia, y tiene un diseño moderno y minimalista. Cuenta con escritorios individuales o compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, cocina y eventos culturales. Los precios van desde 15 euros por un día hasta 180 euros por un mes.

6. Home for Cooperation:

Este espacio tiene una ubicación única, ya que se encuentra en la zona neutral que separa la parte griega y la parte turca de Nicosia. Es un espacio multicultural y multilingüe que fomenta el diálogo y la cooperación entre las dos comunidades. Ofrece escritorios individuales o compartidos, salas de reuniones, biblioteca, cafetería y eventos sociales. Los precios van desde 5 euros por un día hasta 80 euros por un mes.

7. Gravity Ventures:

Este espacio se especializa en el apoyo a startups y emprendedores con ideas innovadoras. Ofrece un programa de aceleración que incluye mentoría, financiación, acceso a una red de expertos y espacios de trabajo. También hay eventos de networking, talleres y charlas. Los precios van desde 20 euros por un día hasta 250 euros por un mes.

8. The Home Project:

Este espacio se localiza en la ciudad portuaria de Larnaca, y tiene una atmósfera acogedora y familiar. Ofrece escritorios individuales o compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, cocina y eventos educativos. Los precios van desde 10 euros por un día hasta 120 euros por un mes.

9. The Business Bar:

Este espacio se halla en la ciudad turística de Paphos, y tiene una decoración elegante y sofisticada. Ofrece escritorios individuales o compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, bar y eventos profesionales. Los precios van desde 15 euros por un día hasta 200 euros por un mes.

10. Co-working Latchi:

Este espacio se encuentra en el pueblo costero de Latchi, y ofrece una vista espectacular del mar Mediterráneo. Cuenta con escritorios individuales o compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, cocina y actividades deportivas. Los precios van desde 10 euros por un día hasta 100 euros por un mes.

Estos son los 10 mejores sitios para coworking en Chipre, según nuestro criterio. ¿Qué te parecen? ¿Has visitado alguno de ellos? ¿Nos recomiendas algún otro? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia.

Los 10 mejores sitios para coworking en Chipre was last modified: by