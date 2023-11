Los mejores sitios para coworking en Lisboa

¿Estás buscando un lugar para trabajar en remoto en Lisboa?

La capital portuguesa es una de las ciudades más atractivas para los nómadas digitales, gracias a su clima, su cultura y su oferta de espacios de coworking.

En este artículo, te presentamos los mejores sitios para coworking en Lisboa, donde podrás conectar con otros profesionales, disfrutar de servicios de calidad y sentirte como en casa.

Second Home:

Este espacio de coworking se encuentra en el Mercado da Ribeira, un lugar emblemático de la ciudad que alberga una gran variedad de puestos de comida y bebida. Second Home ofrece un ambiente creativo y estimulante, con una decoración inspirada en la naturaleza y una biblioteca con más de 5000 libros. Además, organiza eventos culturales y sociales para sus miembros, como talleres, charlas y exposiciones.

LACS:

LACS es una comunidad de creadores que cuenta con tres espacios de coworking en Lisboa: Conde d’Óbidos, Cascais y Anjos. Cada uno tiene su propio estilo y personalidad, pero todos ofrecen instalaciones modernas y confortables, como salas de reuniones, estudios de grabación, terrazas y cafeterías. LACS también organiza actividades para fomentar el networking y la colaboración entre sus miembros, como masterclasses, workshops y fiestas.

Cowork Central:

Cowork Central es un espacio de coworking situado en el centro histórico de Lisboa, cerca de la Praça do Comércio y el río Tajo. Es un lugar acogedor y familiar, donde podrás trabajar con tranquilidad y flexibilidad. Cowork Central dispone de escritorios individuales, salas de reuniones, cocina, zona de descanso y wifi de alta velocidad. También ofrece descuentos en cafeterías, restaurantes y servicios locales para sus miembros.

Heden:

Heden es un espacio de coworking que apuesta por la sostenibilidad y el arte. Tiene dos ubicaciones en Lisboa: Graça y Santa Apolónia. Ambas cuentan con espacios amplios y luminosos, decorados con obras de artistas locales e internacionales. Heden ofrece diferentes planes de membresía, desde pases diarios hasta escritorios fijos, así como acceso a salas de reuniones, eventos culturales y una red de mentores.

Impact Hub:

Impact Hub es una red global de espacios de coworking que tiene como objetivo impulsar el impacto social y ambiental. En Lisboa, se encuentra en el barrio de Alcântara, en un edificio histórico que fue una antigua fábrica de cerámica. Impact Hub ofrece un espacio de trabajo colaborativo y dinámico, donde podrás encontrar apoyo, inspiración y oportunidades para tus proyectos. Además, podrás acceder a una comunidad internacional de más de 16000 miembros en más de 100 países.

