Más de 1.200 suscriptores de Cantv en Maracaibo recuperan servicios

Personal técnico de la Empresa ejecutó labores para restablecer la conectividad a familias del sector Belloso y de las parroquias Santa Lucía y Olegario Villalobos, afectadas por el hurto y vandalismo contra las redes de telecomunicaciones.

Cantv avanza en el estado Zulia con el Plan de Resolución Integral de Averías, para garantizar los servicios a los usuarios de la entidad. En este marco, se logró restablecer la conexión de telefonía fija e Internet a más 1.200 suscriptores residenciales y comerciales en la ciudad de Maracaibo.

Entre los abordajes realizados por la Fuerza Azul resalta el realizado en el sector Belloso de Maracaibo, donde se logró restablecer las comunicaciones a más de 1.000 suscriptores.

José Gutiérrez, gerente de Tecnología y Operaciones de Cantv en el estado, detalló las labores ejecutadas en la zona: “Los trabajos realizados en la avenida 14C del sector Belloso, contemplaron el achique de tanquilla, tendido de 220 metros de cables de diferentes capacidades y la reconstrucción de empalmes, para restituir el servicio afectado por hurto y vandalismo contra las redes de transmisión», subrayó.

Asimismo, señaló que en las parroquias Santa Lucía y Olegario Villalobos, las cuadrillas de la Empresa atendieron a más de 240 familias, mediante la reposición de 310 metros de cable y la reconstrucción de empalmes.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, exhorta a la población a denunciar el hurto, robo, vandalismo o sabotaje contra la infraestructura de telecomunicaciones a través del 0800 Antenas (2684627) y el VEN 911.