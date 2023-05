OMS emite declaración sobre la composición antigénica de las vacunas contra la COVID-19

El Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Composición de la Vacuna contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC) continúa reuniéndose periódicamente para evaluar las implicaciones de la evolución del SARS-CoV-2 en la composición del antígeno de la vacuna contra la COVID-19 y asesorar a la OMS sobre si se necesitan cambios en la Composición antigénica de futuras vacunas contra la COVID-19.

En abril de 2023, el TAG-CO-VAC indicó que el grupo asesor se reuniría al menos dos veces en 2023: una vez en mayo de 2023 y nuevamente, aproximadamente 6 meses después. En cada reunión, se emitirán recomendaciones para mantener la composición actual de la vacuna o considerar actualizaciones. Esta frecuencia de revisión de evidencia por parte del TAG-CO-VAC se basa en la cinética de la inmunidad derivada de la vacuna y la necesidad de un seguimiento continuo de la evolución del SARS-CoV-2, y se ajustará si es necesario. El TAG-CO-VAC se reunió los días 11 y 12 de mayo de 2023 para revisar la evolución genética y antigénica del SARS-CoV-2, el desempeño de las vacunas actualmente aprobadas contra las variantes del SARS-CoV-2 en circulación y las implicaciones para el antígeno de la vacuna COVID-19. composición.

Como indicó anteriormente el TAG-CO-VAC , el objetivo de una actualización de la composición del antígeno de la vacuna COVID-19 es mejorar las respuestas inmunitarias inducidas por la vacuna a las variantes circulantes del SARS-CoV-2 . Esta declaración y la recomendación de cambio están destinadas a todos los fabricantes de vacunas y pretenden informar futuras formulaciones de vacunas COVID-19.

El TAG-CO-VAC reconoce y reitera que las vacunas COVID-19 actualmente aprobadas, incluidas las basadas en el virus índice, continúan brindando una protección sustancial contra la enfermedad grave y la muerte, que es el objetivo principal de la vacunación contra el COVID-19. Las vacunas COVID-19 actualmente aprobadas deben continuar usándose de acuerdo con la hoja de ruta actual de SAGE de la OMS , publicada en abril de 2023. A pesar de la protección contra enfermedades graves, la protección contra enfermedades sintomáticas es limitada y menos duradera. Se necesitan nuevas formulaciones de vacunas contra la COVID-19 para mejorar la protección contra la enfermedad sintomática.

Evidencia revisada

La evidencia publicada y no publicada revisada por TAG-CO-VAC incluyó: (1) la evolución del SARS-CoV-2, incluidas las características genéticas y antigénicas de las variantes anteriores y actuales del SARS-CoV-2, incluidos los linajes descendientes de XBB.1, y su impacto en la neutralización cruzada y la protección cruzada después de la vacunación y/o infección; (2) la efectividad de la vacuna (VE) de las vacunas actualmente aprobadas durante los períodos de circulación del linaje descendiente XBB.1; (3) Cartografía antigénica que analice las relaciones antigénicas de las variantes del SARS-CoV-2 utilizando sueros animales y humanos ingenuos después de la vacunación y/o infección; (4) Datos preclínicos preliminares sobre respuestas inmunitarias en modelos animales, después de la infección con linajes descendientes de XBB.1; (5) Datos preliminares de inmunogenicidad preclínica sobre el rendimiento de vacunas candidatas con antígenos actualizados (datos no mostrados); y (6) respuestas de memoria de células B después de vacunación y/o infección.

Se pueden encontrar más detalles sobre los datos disponibles públicamente revisados ​​por el TAG-CO-VAC en el anexo de datos adjunto. No se muestran datos no publicados y/o confidenciales.

El TAG-CO-VAC reconoce las limitaciones de los datos disponibles:

Si bien la trayectoria de una mayor evolución del SARS-CoV-2 indica que el XBB probablemente será el progenitor de las variantes del SARS-CoV-2 a corto plazo, el momento, las mutaciones específicas y las características antigénicas, y los riesgos potenciales para la salud pública de las variantes futuras permanecen. desconocido;

Los datos sobre la reactividad cruzada (amplitud) de las respuestas inmunitarias provocadas por las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente son limitados. La mayoría de los datos clínicos y preclínicos disponibles corresponden a las variantes recientes XBB.1 o XBB.1.5, pero hay información mínima sobre otras variantes actuales de interés o variantes bajo seguimiento ;

Los datos sobre las respuestas inmunitarias a lo largo del tiempo después de la infección con las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente son limitados;

Aunque se ha demostrado que los títulos de anticuerpos neutralizantes son importantes en la protección contra la infección por SARS-CoV-2 y en las estimaciones de la efectividad de la vacuna, existen múltiples capas de protección inmunológica provocadas por la infección y/o la vacunación. Los datos sobre la respuesta inmunitaria específica para los linajes descendientes de XBB.1 se restringen en gran medida a los anticuerpos neutralizantes y se limitan a otros aspectos de la respuesta inmunitaria, incluida la inmunidad celular;

Los datos sobre la protección conferida por la inmunidad híbrida (es decir, la combinación de inmunidad inducida por infección y vacunación) se derivan en gran medida de poblaciones que recibieron predominantemente una dosis de refuerzo de ARNm;

Los datos sobre la VE de las vacunas contra la COVID-19 actuales, incluidas las vacunas de ARNm bivalentes y basadas en virus índice, contra los linajes descendientes de XBB son limitados y las estimaciones durante los períodos de circulación del linaje descendiente de XBB.1 solo están disponibles para las vacunas de ARNm;

Los datos sobre vacunas candidatas que incluyen un linaje descendiente XBB.1 se limitan a modelos animales.

Un resumen de la evidencia disponible y las recomendaciones que siguen fueron discutidos por el TAG-CO-VAC y proporcionados a la OMS.

Resumen de la evidencia disponible

En el cuarto año de la pandemia, existe una alta seroprevalencia en la población mundial como resultado de la vacunación y/o infección, y los perfiles inmunológicos frente al SARS-CoV-2 son muy heterogéneos (es decir, los individuos han sido infectados con diferentes variantes y/o vacunados usando una variedad de plataformas de vacunas).

Continúa habiendo una evolución genética y antigénica sustancial de la proteína espiga del SARS-CoV-2, y la trayectoria evolutiva continúa divergiendo del virus índice. A pesar de las brechas cada vez mayores en la vigilancia genómica a nivel mundial, los datos de secuenciación disponibles indican que el virus índice y otras variantes tempranas (p. ej., Alfa, Beta, Gamma y Delta) ya no se detectan en humanos.

A partir de mayo de 2023, los linajes descendientes XBB.1 actualmente predominan a nivel mundial (es decir, XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9).

Como se describe en el Grupo de asesoramiento técnico de la OMS sobre la evolución del virus SARS-CoV-2 XBB.1.5 Evaluación de riesgos actualizada y Evaluación de riesgos inicial XBB.1.16 , los linajes descendientes de XBB, incluidos XBB.1.5 y XBB.1.16, son altamente inmunes evasivos, con Siendo XBB.1.5 una de las variantes del SARS-CoV-2 con mayor magnitud de escape inmunológico de anticuerpos neutralizantes hasta la fecha.

Las estimaciones de VE contra las variantes de SARS-CoV-2 que circulan actualmente, incluidos los linajes descendientes de XBB.1, son muy limitadas en términos de la cantidad de estudios, productos de vacunas evaluados y poblaciones evaluadas; algunos estudios muestran una VE similar contra los linajes descendientes BA.5 y XBB.1, mientras que otros sugieren una VE reducida durante los períodos de predominio de los linajes descendientes XBB.1.

Los sueros de personas que han recibido dos, tres o cuatro dosis de vacunas basadas en virus índice, o una dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm bivalente (que contiene BA.1 o BA.4/5) muestran títulos de anticuerpos neutralizantes sustancialmente más bajos contra XBB .1 linajes descendientes, en comparación con los títulos específicos para los antígenos incluidos en la vacuna. Las personas con inmunidad híbrida debido a cualquier infección por SARS-CoV-2 muestran títulos de anticuerpos neutralizantes más altos contra los linajes descendientes de XBB.1 en comparación con las respuestas de las personas vacunadas que no tenían evidencia de infección.

Existe evidencia in vitro de que puede estar ocurriendo la impronta inmunitaria, que es un fenómeno en el que las respuestas de recuperación de la memoria de las células B hacia un antígeno previamente encontrado reducen la respuesta a nuevos antígenos. Sin embargo, según los estudios epidemiológicos observacionales realizados hasta la fecha, el impacto clínico sigue sin estar claro.

Los datos preclínicos compartidos de forma confidencial con el TAG-CO-VAC por los fabricantes de vacunas muestran que la vacunación con vacunas candidatas que contienen el linaje descendiente XBB.1 (incluida XBB.1.5) provoca respuestas de anticuerpos neutralizantes más altas a las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente, en comparación con respuestas provocadas por las vacunas actualmente aprobadas.

Recomendaciones para actualizaciones de la composición del antígeno de la vacuna COVID-19

Existe una evolución genética y antigénica continua y considerable del SARS-CoV-2, alta seroprevalencia e inmunidad heterogénea de la población al SARS-CoV-2. Como especifica la política actual de SAGE de la OMS, los programas de vacunación deben continuar para completar la serie primaria y la(s) dosis(es) de refuerzo para los grupos de prioridad media y alta. Además, la Estrategia mundial de vacunación contra la COVID-19 de la OMS , publicada en julio de 2022, también exige vacunas con mayor durabilidad y amplitud de protección.

Las actualizaciones de la composición del antígeno de la vacuna pueden mejorar las respuestas inmunitarias inducidas por la vacuna a las variantes circulantes del SARS-CoV-2 , de acuerdo con la declaración anterior de TAG-CO-VAC publicada en junio de 2022.

A partir de mayo de 2023, los linajes descendientes de XBB.1 predominan en la circulación del SARS-CoV-2 a nivel mundial. Para mejorar la protección, en particular contra la enfermedad sintomática, las nuevas formulaciones de vacunas contra la COVID-19 deben apuntar a inducir respuestas de anticuerpos que neutralicen los linajes descendientes de XBB. Un enfoque recomendado por TAG-CO-VAC es el uso de un linaje descendiente XBB.1 monovalente, como XBB.1.5(p. ej., hCoV-19/USA/RI-CDC-2-6647173/2022, GenBank: OQ054680.1, GISAID: EPI_ISL_16134259 o WHO Biohub: 2023-WHO-LS-01, GenBank: OQ983940, GISAID EPI_ISL_16760602) como vacuna antígeno. Dadas las pequeñas diferencias genéticas y antigénicas de XBB.1.5, XBB.1.16 (p. ej., hCoV-19/USA/MI-CDC-LC1038976/2023, GenBank: OQ931660 GISAID: EPI_ISL_17619088) puede ser una alternativa. Los antígenos de pico de estos dos linajes están relacionados genética y antigénicamente muy de cerca, con solo dos diferencias de aminoácidos entre XBB.1.5 y XBB.1.16 (E180V y T478R). Se pueden considerar otras formulaciones y/o plataformas que logren respuestas sólidas de anticuerpos neutralizantes contra los linajes descendientes de XBB.

Si bien las vacunas COVID-19 actualmente aprobadas, incluidas las basadas en el virus índice, continúan brindando protección contra enfermedades graves, el TAG-CO-VAC recomienda alejarse de la inclusión del virus índice en futuras formulaciones de vacunas COVID-19. Esto se basa en las siguientes razones: el virus índice y las variantes estrechamente relacionadas desde el punto de vista antigénico ya no circulan en humanos; el antígeno del virus índice provoca niveles indetectables o muy bajos de anticuerpos neutralizantes contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente, incluidos los linajes descendientes de XBB; la inclusión del virus índice en las vacunas bivalentes o multivalentes reduce la concentración de los nuevos antígenos diana en comparación con las vacunas monovalentes, lo que puede disminuir la magnitud de la respuesta inmunitaria humoral;

Otros requisitos de datos y consideraciones

Dadas las limitaciones de la evidencia sobre la que se derivan las recomendaciones anteriores y que se espera que continúe la evolución del virus, el TAG-CO-VAC recomienda encarecidamente la generación de datos sobre las respuestas inmunitarias y los criterios de valoración clínicos en humanos que reciben una prueba de COVID-19. 19 con una composición actualizada, en diferentes plataformas de vacunas, así como más datos sobre el rendimiento de las vacunas COVID-19 actuales contra las variantes circulantes de SARS-CoV-2. Además, el TAG-CO-VAC continúa fomentando el desarrollo de vacunas que mejoran la inmunidad de las mucosas porque pueden mejorar la protección contra la infección y reducir la transmisión del SARS-CoV-2, en consonancia con la Estrategia mundial de vacunación contra la COVID-19 de la OMS ., publicado en julio de 2022. Finalmente, es imperativo que las organizaciones multilaterales, los gobiernos y los fabricantes continúen colaborando para acceder a las vacunas COVID-19 actualmente aprobadas y garantizar el acceso global equitativo a las vacunas con una composición antigénica actualizada a medida que estén disponibles. .

