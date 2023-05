OMS emite informe sobre Miocarditis en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El 5 de abril de 2023, el Punto Focal Nacional del RSI del Reino Unido informó a la OMS de un aumento de la miocarditis grave en neonatos y lactantes asociada con la infección por enterovirus en Gales en comparación con 2021. Entre junio de 2022 y marzo de 2023, 15 neonatos y lactantes de corta edad presentaron un cuadro compatible con sepsis neonatal en Gales y el suroeste de Inglaterra. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de enterovirus de nueve casos confirmaron la presencia de coxsackie B3 o coxsackie B4. Al 20 de abril de 2023, tres pacientes estaban hospitalizados, cuatro pacientes estaban siendo tratados como pacientes ambulatorios y dos habían fallecido.

Aunque las infecciones por enterovirus son comunes en recién nacidos y lactantes pequeños, el aumento notificado de miocarditis con resultados graves en recién nacidos y lactantes asociado con infección por enterovirus es inusual.

Descripción de la situación

El 5 de abril de 2023, el Punto Focal Nacional del RSI del Reino Unido informó a la OMS de un aumento de la miocarditis grave en recién nacidos y lactantes asociada con la infección por enterovirus en Gales en comparación con 2021.

Entre junio de 2022 y marzo de 2023, un total de 15 recién nacidos y niños pequeños, de hasta 28 días de edad, presentaron un cuadro compatible con sepsis neonatal de dos regiones del Reino Unido: Gales del Sur (10 casos) y Sudoeste de Inglaterra (cinco casos). ). Ocho casos fueron tratados en cuidados intensivos y un caso murió antes de ser transferido a cuidados terciarios. Están pendientes más detalles sobre los seis casos restantes que se identificaron a través de la búsqueda retrospectiva y prospectiva de casos. En todos los casos vivos al momento de la presentación, la miocarditis fue una característica de presentación. El pico de incidencia de casos fue en noviembre de 2022 (cinco casos), con casos esporádicos en otros meses.

Las pruebas de PCR de enterovirus de los nueve casos que se presentaron en el hospital (ya sea con frotis de garganta, frotis nasal, aspirado nasofaríngeo o muestras de líquido cefalorraquídeo) confirmaron la presencia de un enterovirus, con subtipos de coxsackie B3 o coxsackie B4. Se brindó apoyo de cuidados intensivos, incluida la intubación, la ventilación y el apoyo circulatorio, a los ocho pacientes que fueron a cuidados intensivos.

Al 20 de abril de 2023, tres pacientes estaban hospitalizados, cuatro pacientes estaban siendo tratados como pacientes ambulatorios y dos habían fallecido.

El aumento notificado de miocarditis grave en recién nacidos y lactantes asociado con infección por enterovirus es inusual. En el mismo hospital (que cubre la región de Gales del Sur) durante los seis años anteriores, solo se ha identificado otro caso similar.

Epidemiología de la miocarditis (infecciosa aguda)

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco (miocardio). La causa más común de miocarditis es una infección viral (p. ej., enterovirus), pero también puede ser causada por una infección bacteriana, una reacción a un fármaco o una enfermedad autoinmune. Los síntomas de la miocarditis incluyen dolor torácico agudo y persistente, dificultad para respirar y palpitaciones cardíacas (latidos cardíacos acelerados o fuertes).

Los enterovirus pueden causar una serie de enfermedades infecciosas y son responsables de epidemias anuales. Por lo general, son leves, pero se ha descubierto que afectan a los recién nacidos de manera diferente y, a menudo, más grave que a los niños mayores. Existen múltiples vías de transmisión, particularmente en el período neonatal. El incidente informado representa un aumento tanto en el número como en la gravedad de las infecciones por enterovirus (coxsackievirus) en bebés menores de un mes. Hay una mayor morbilidad y mortalidad asociadas con el incidente actual.

Respuesta de salud pública

El 28 de febrero de 2023, se alertó a los pediatras de la región de Gales del Sur sobre los casos recientes y se les aconsejó que consideraran la miocarditis en bebés y recién nacidos que presentaban shock.

Se estableció un Equipo de gestión de incidentes (IMT) a nivel nacional y está revisando la evidencia de todas las regiones inglesas y los países del Reino Unido para determinar los próximos pasos para la respuesta. Las investigaciones epidemiológicas están en curso.

Tras la reunión del IMT del 28 de abril de 2023, las autoridades del Reino Unido crearon conciencia sobre el grupo de enterovirus entre los profesionales de la salud y para realizar pruebas de enterovirus en casos sospechosos. Se ha recordado a los laboratorios hospitalarios que presenten muestras positivas de enterovirus al laboratorio nacional de referencia para la caracterización y tipificación viral. Se ha pedido a los médicos y laboratorios hospitalarios que notifiquen los casos sospechosos de miocarditis neonatal por enterovirus identificados desde el 1 de junio de 2022 a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

Public Health Wales publicó una declaración escrita el 3 de mayo de 2023 con respecto a este evento para notificar más al público y a los profesionales de la salud.

Evaluación de riesgos de la OMS

Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, una revisión de datos anteriores de los últimos seis años del mismo centro de atención terciaria en Gales identificó solo un caso similar en 2021 (que puede o no estar relacionado con el incidente actual) y ningún más casos que coincidan con este cuadro clínico.

Las investigaciones preliminares del IMT nacional del Reino Unido no han identificado ningún otro grupo en ninguna otra región más allá de los del sur de Gales y el suroeste de Inglaterra en el Reino Unido en los últimos 12 meses.

Según la información limitada disponible en este momento, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo. Sin embargo, el transporte asintomático y la diseminación del virus infeccioso es una característica de la infección por enterovirus y hubo poca evidencia en esta serie de casos de infección materna antes o durante el parto. Dado que la infección por enterovirus a menudo no se encuentra entre las enfermedades de notificación obligatoria en los Estados miembros, es posible que no se hayan diagnosticado o notificado casos adicionales de infecciones neonatales graves por enterovirus en otros lugares.

Consejo de la OMS

Los enterovirus distintos de la poliomielitis son comunes y están distribuidos en todo el mundo. Aunque las infecciones a menudo son asintomáticas, otras se presentan con síntomas respiratorios de leves a moderados.

