OMS reporta casi 70000 casos de Dengue en Bangladés en lo que va de 2023

Del 1 de enero al 7 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de Bangladesh notificó un total de 69 483 casos de dengue confirmados por laboratorio y 327 muertes relacionadas, con una tasa de letalidad (CFR) de 0,47 %. De estos, el 63 % de los casos y el 62 % de las muertes se informaron en el mes de julio de 2023. Aunque el dengue es endémico en Bangladesh, el aumento actual del dengue es inusual en términos de estacionalidad y el fuerte aumento temprano en comparación con años anteriores. donde la oleada comenzó alrededor de finales de junio. El CFR en lo que va del año es relativamente alto en comparación con años anteriores para el período de todo el año. La encuesta Aedes previa al monzón muestra que la densidad de mosquitos y el número de puntos críticos potenciales se encuentra en el nivel más alto de los últimos cinco años.

La mayor incidencia de dengue se produce en el contexto de una cantidad episódica inusual de precipitaciones, combinada con altas temperaturas y alta humedad, que han dado lugar a un aumento de la población de mosquitos en todo Bangladesh.

Descripción del brote

Entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MOHFW) notificó un total de 69 483 casos de dengue, incluidas 327 muertes relacionadas (tasa de letalidad = 0,47%). Al 30 de junio de 2023, se reportaron un total de 7978 casos y 47 muertes, sin embargo, los casos comenzaron a aumentar rápidamente desde finales de junio y solo en el mes de julio el 63 % de los casos (n=43 854) y el 62 % de las muertes ( n= 204) fueron reportados.

El número de casos y muertes es mayor en comparación con períodos similares en los últimos cinco años (Figura 1). Los casos de dengue comenzaron a aumentar en mayo de 2023 y han continuado desde entonces, y es poco probable que se haya alcanzado el pico. El número de casos de dengue reportados este año es el más alto en comparación con los mismos períodos registrados desde 2000.

Los casos se reportan en los 64 distritos del país. Los casos en la división de Dhaka comenzaron a aumentar en la semana 17 de la epidemia (23-29 de abril de 2023) y en las ocho divisiones desde la semana 26 de la epidemia (25 de junio al 1 de julio de 2023). El área más afectada en la división de Dhaka es la corporación de la ciudad de Dhaka, que representa el 52,8% de los casos y el 78,9% de las muertes. Otras divisiones afectadas incluyen la división de Chattogram (13,2 % de los casos y el 9,2 % de las muertes), la división de Dhaka excluyendo la ciudad de Dhaka (11,6 % de los casos y el 2,8 % de las muertes) y la división de Barisal (10,5 % de los casos y 4,3 % de las muertes). La división Sylhet tiene el número más bajo de casos (560) y no se han reportado muertes hasta el momento.

A partir del 7 de agosto de 2023, el CFR informado es de 0,47 %, que es más alto en comparación con años anteriores (tabla 1). En un análisis más detallado, la CFR general es más alta en las mujeres que en los hombres (0,72 % frente a 0,32 %), y las mujeres tienen una CFR cuatro veces mayor que los hombres entre los 21 y los 40 años (0,71 % frente a 0,18 %). El grupo de mayor edad registró una tasa de letalidad más alta en comparación con el grupo de menor edad (1,87% en el grupo de edad de más de 60 años frente a 0,74% en el grupo de edad de 41 a 60 años y 0,34% en los de 40 años y menos).

DENV2 fue el serotipo circulante predominante en Bangladesh hasta 2018, cuando fue reemplazado por DENV3 como serotipo predominante desde 2019. Sin embargo, DENV2 ha sido identificado como el serotipo circulante principal en este brote, y esto puede resultar en infecciones por dengue más graves y hospitalizaciones. como resultado de una segunda infección con un serotipo heterólogo. De las 66 muestras serotipadas en el mes de junio de 2023, se identificaron como serotipos circulantes DENV2 (51,5%) y DENV3 (43,9%).

Fuente de datos: DGHS (*los datos para 2020 son limitados debido a COVID-19) Epidemiología del dengue El dengue es una infección viral que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados y se encuentra en climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, principalmente en áreas urbanas y semiurbanas. Los principales vectores que transmiten la enfermedad son los mosquitos Aedes aegypti y, en menor medida, Aedes albopictus . El virus del dengue (DENV) tiene cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4). La infección con un serotipo proporciona inmunidad a largo plazo al serotipo homólogo pero no a los otros serotipos; las infecciones secuenciales con un serotipo diferente ponen a las personas en mayor riesgo de dengue grave. Muchas infecciones por DENV solo producen una enfermedad leve similar a la gripe y más del 80 % de los casos son asintomáticos. No existe un tratamiento específico para el dengue; sin embargo, la detección oportuna de casos, la identificación de signos de advertencia de infección grave por dengue y el manejo adecuado de casos son elementos clave de la atención para reducir las tasas de letalidad a menos del 1%. El dengue se registró por primera vez en la década de 1960 en Bangladesh (entonces conocido como Pakistán Oriental) y se conocía como «fiebre de Dacca». Desde 2010 los casos de dengue parecen coincidir con la temporada de lluvias de mayo a septiembre y temperaturas más altas. Las condiciones climáticas de Bangladesh son cada vez más favorables para la transmisión del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el virus chikungunya, debido a las lluvias excesivas, el anegamiento, las inundaciones, el aumento de la temperatura y los cambios inusuales en las estaciones tradicionales del país.

Respuesta de salud pública

El alto número de casos notificados ha ejercido presión sobre los sistemas de salud y la Dirección General de Servicios de Salud ha tomado las siguientes acciones: Coordinación Se ha establecido un comité de coordinación bajo el Director de Control de Enfermedades y el Director de Línea de Control de Enfermedades Transmisibles (CDC) de la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) de Bangladesh para supervisar la respuesta.

Se ha conformado una Sala de Control del Dengue (Secretaría) para la coordinación y recolección de datos a nivel central. Además, hay Salas de Control Activadas en todos los hospitales del distrito y de la Facultad de Medicina. Fortalecimiento del sistema de salud para la gestión de casos: Seis hospitales asignados para el manejo de pacientes con COVID-19 en la ciudad de Dhaka han sido reasignados para el manejo de casos de dengue. Además, se han establecido salas/rincones dedicados al dengue en los hospitales de la Facultad de Medicina.

Se actualizó la cuarta edición de la Guía Nacional para el Manejo Clínico del Síndrome de Dengue y se dieron instrucciones a todos los Hospitales Públicos y Privados para seguir la guía.

Hay un desarrollo continuo de capacidades sobre el manejo clínico del dengue para médicos y enfermeras en todo el país. Se han distribuido guías de bolsillo para el dengue al personal de atención médica.

Se han suministrado solución salina intravenosa y otros medicamentos de apoyo a los centros de salud de todo el país. Fortalecimiento de la vigilancia: El sistema de vigilancia basado en hospitales recopila activamente información periódica de 57 hospitales en la ciudad de Dhaka, así como de todos los hospitales de Upazila y de distrito. Los informes diarios también se difunden a través del Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (HEOC). Comunicación de riesgos y participación comunitaria: Se han fortalecido las campañas de concientización masiva a través de la televisión y otros métodos de medios masivos, incluidos los medios digitales, folletos y carteles. Los consejeros de los barrios locales también brindan información a la comunidad. Las corporaciones de la ciudad han informado a todos los edificios en construcción para evitar la recolección de agua y han impuesto multas a los edificios donde se han encontrado larvas de Aedes .

Las reuniones de defensa y concientización están en curso en los distritos altamente afectados de la corporación de la ciudad de Dhaka por parte del Programa de Control de Enfermedades Transmitidas por Aedes y el Programa de Control de Enfermedades Emergentes Reemergentes, RSI, Migración y Salud bajo CDC-DGHS. Laboratorio: Se ha realizado la serotipificación del dengue.

Se ha distribuido un total de 184 000 kits de diagnóstico de proteínas no estructurales (NS1) a todos los complejos de salud, hospitales de distrito y hospitales universitarios de medicina de Upazila. Actividades de control de vectores: El departamento de ingeniería del gobierno local (LGED) está liderando actividades de control de vectores, incluida la eliminación de criaderos de mosquitos y el control de mosquitos adultos y larvicidas utilizando diferentes insecticidas como Temephos y Deltamethrin.

La encuesta Post Monsoon Aedes se llevó a cabo en todos los distritos de la corporación de la ciudad de Dhaka North y Dhaka South entre el 26 de enero de 2023 y el 4 de febrero de 2023. Los resultados se divulgaron a las partes interesadas interesadas el 13 de abril de 2023.

El 18 de junio de 2023 se inició una encuesta sobre Aedes previa al monzón y se completó el 27 de junio de 2023. Los resultados se difundieron a ambas corporaciones de la ciudad el 4 de julio de 2023.

Evaluación de riesgos de la OMS

El dengue es endémico en Bangladesh con brotes recurrentes y es uno de los principales problemas de salud pública en Bangladesh. El virus del dengue tiene el potencial de causar epidemias que resultan en una alta morbilidad y mortalidad. Los cuatro serotipos del virus del dengue se han notificado en Bangladesh con predominio de DENV 1 y DENV2 hasta 2016. Desde 2019, cuando se notificó el mayor brote de dengue, DENV3 ha sido el serotipo predominante, mientras que este año DENV2 se ha convertido en el serotipo predominante. . No existe un tratamiento específico para los casos y el manejo clínico se basa en la terapia de apoyo, sin embargo, la detección temprana de la infección y el manejo clínico adecuado de los pacientes pueden reducir la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. La prevención y el control del dengue dependen del control del vector. No se ha aprobado una vacuna contra el dengue en Bangladesh. El riesgo de dengue a nivel nacional se evalúa como ‘Alto’ debido al rápido aumento del número de casos y muertes sin alcanzar aún el pico, la CFR alta en comparación con los años anteriores y la creciente distribución geográfica de los casos. Además, DENV2 ha sido identificado como el serotipo circulante predominante, luego de cuatro años de predominio de DENV3, lo que puede resultar en un mayor número de casos graves como resultado de una segunda infección con un serotipo heterólogo. Además, existe cierta presión sobre la capacidad asistencial por el altísimo número de ingresos por dengue; alta densidad de vectores; y un monzón prolongado anticipado. Bangladesh tiene tres aeropuertos internacionales, tres puertos marítimos y veintitrés puertos terrestres. Bangladesh comparte el 94 % de su frontera terrestre con India, con frecuentes movimientos de población a través del cruce terrestre; sin embargo, el dengue ya es endémico en India, incluidos los estados del este de India que comparten fronteras terrestres con Bangladesh y donde Aedeslos mosquitos se reproducen y circulan. El cambio climático junto con las fuertes lluvias en los países vecinos aumentan la probabilidad de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Debido a factores sociales y económicos, muchas personas migran de Bangladesh a otros países, lo que aumenta el riesgo de propagación internacional de enfermedades. Bangladesh recibe un gran volumen de turistas internacionales, y no se puede descartar la posibilidad de que los viajeros adquieran la enfermedad y contribuyan a su mayor propagación fuera del país.

Consejo de la OMS

La proximidad de los criaderos de mosquitos vectores a las viviendas humanas es un factor de riesgo importante para la infección por el virus del dengue. Los mosquitos de la especie Aedes pueden infectarse con el virus después de picar a personas infectadas con DENV y luego transmitir el virus a otras personas que se encuentren cerca. Este ciclo, por lo tanto, hace que el mosquito infeccioso sea capaz de propagar el virus del dengue dentro de los hogares y en el vecindario, lo que genera grupos de casos. La prevención y el control del DENV, virus que causa el dengue, depende del control eficaz del vector. Las actividades de control de vectores deben centrarse en todas las áreas donde existe riesgo de contacto humano-vector, como el lugar de residencia, los lugares de trabajo, las escuelas y los hospitales. La OMS promueve un enfoque estratégico conocido como Manejo Integrado de Vectores (IVM, por sus siglas en inglés) para controlar los mosquitos vectores, incluido el Aedes especie, vector del dengue. La IVM debe mejorarse para eliminar posibles criaderos, reducir las poblaciones de vectores y minimizar la exposición individual. Esto debe involucrar estrategias de control de vectores para larvas y adultos (es decir, manejo ambiental y reducción de fuentes, especialmente de prácticas de almacenamiento de agua, e incluir tapar, drenar y limpiar semanalmente los recipientes domésticos de almacenamiento de agua; aplicar larvicidas en agua no potable con agua precalificada por la OMS). larvicidas en las dosis correctas, distribución de mosquiteros tratados con insecticida (MTI) para pacientes hospitalizados con fiebre/dengue para contener la propagación del virus desde los establecimientos de salud, así como estrategias para proteger a las personas y los hogares. de mosquitos infectados con dengue, pero puede ser un desafío entregarlo en áreas densamente pobladas, como campamentos. Las medidas de protección personal durante las actividades al aire libre incluyen la aplicación tópica de repelentes en la piel expuesta o el tratamiento de la ropa, y el uso de camisas y pantalones de manga larga. Además, la protección en interiores puede incluir el uso de productos insecticidas domésticos en aerosol o espirales antimosquitos durante el día. Los mosquiteros de puertas y ventanas, así como el aire acondicionado, pueden reducir la probabilidad de que entren mosquitos en la casa. Los mosquiteros tratados con insecticida ofrecen una buena protección a las personas contra las picaduras de mosquitos mientras duermen. Dado que los mosquitos Aedes (el principal vector de transmisión) están activos al amanecer y al anochecer, se recomiendan medidas de protección personal especialmente en estos momentos del día. Se debe emprender la vigilancia entomológica para evaluar el potencial de reproducción de los mosquitos Aedes en contenedores, así como para monitorear la resistencia a los insecticidas para ayudar a seleccionar las intervenciones basadas en insecticidas más efectivas. Se deben adquirir kits de prueba de resistencia a insecticidas producidos por un centro coordinado por la OMS en Universiti Sains Malaysia. No existe un tratamiento específico para la infección por dengue, pero la detección temprana y el acceso a la atención médica adecuada para el manejo de casos pueden reducir la mortalidad. La detección rápida de casos graves de dengue y la derivación oportuna a hospitales terciarios pueden reducir la mortalidad. Se debe continuar mejorando la vigilancia de casos en todas las áreas afectadas y en todo el país. Cuando sea factible, se deben asignar recursos para el fortalecimiento de un mecanismo de derivación de muestras para la confirmación y subtipificación del virus del dengue. La OMS no recomienda que se apliquen restricciones comerciales o de viaje generales a Bangladesh según la información disponible para este evento.

NOTA DE PRENSA OMS