Otra loca más! Intentó desinfectar casi $500 en un microondas y los achicharró!

La paranoia por la pandemia del coronavirus covid-19 da para todo! y es que la desinformación es tal vez el más grande problema asociado a la enfermedad.

Tal es el caso de una mujer de apellido Li, alarmada por la propagación del Covid-19, decidió no exponerse e intentó “desinfectar” unos tres mil 125 yuanes, equivalentes a 450 dólares en el microondas.

La mujer al colocar los billetes en el microondas, siguió haciendo sus labores, todo eso hasta que un olor a quemado la alarmó y corrió a apagar el electrodoméstico, fue cuando abrió que se percató que el dinero estaba carbonizado.

La mujer decidió llevar a su banco lo que quedó del dinero con la esperanza de que la ayudaran. Al llegar fue atendida por un oficial que tuvo que contar manualmente los billetes para verificar el monto y de que no fueran falsos, el proceso duró varias horas, pero tras concluir, se le reembolsó su dinero.

En : Insólito