Si estás buscando una buena guarnición para tus carnes te recomiendo ya mismo esta receta de papas a las hierbas. Solo necesitarás tres ingredientes que, con suerte, tendrás en casa. Busca un poco de mantequilla y de cebollino o perejil picado y lee ya mismo cómo utilizar estos ingredientes para lograr que tus papas queden exquisitas.

Ingredientes:



1 kilo de patatas pequeñas

3 cucharadas (45 ml) de mantequilla

2 cucharadas (25 ml) de perejil fresco picado o cebollino



Preparación:



Pela bien las papas y agrégalas en una cacerola grande con agua hirviendo con sal. Reduce el fuego, tapa y cocina a fuego lento durante unos 10 minutos o hasta que estén tiernas. Escurre bien. Deja enfriar en una bandeja para hornear durante 24 horas.

En una cacerola grande derrite un poco de manteca a fuego medio. Agrega las papas y mezcla hasta que estén bien calientes (entre 2 y 4 minutos). Cubre con perejil.

Uso de pelador de verduras, pelar el anillo alrededor del centro de cada papa.

Papas a las hierbas, solo tres ingredientes was last modified: by

En : Gastronomía