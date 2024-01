Pasta con verduras y salsa de tomate una cena saludable por menos de $5, receta para dos personas

Pasta con verduras y salsa de tomate una cena saludable por mes de $5, receta para dos personas

Pasta con verduras y salsa de tomate

Ingredientes (para 2 personas)

200 g de pasta (1 USD)

1 cebolla (0,5 USD)

2 dientes de ajo (0,25 USD)

1 pimiento rojo (0,5 USD)

1 zanahoria (0,5 USD)

1 lata de tomates (1 USD)

1 cucharadita de orégano (0,25 USD)

1 cucharadita de albahaca (0,25 USD)

Sal y pimienta al gusto

Elaboración

Corta la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria en trozos pequeños. En una olla, calienta un poco de aceite de oliva y saltea las verduras durante 5 minutos, o hasta que estén blandas. Agrega los tomates, el orégano, la albahaca, sal y pimienta al gusto. Deja que la salsa hierva a fuego lento durante 15 minutos, o hasta que espese. Mientras tanto, cocina la pasta según las instrucciones del paquete. Escurre la pasta y sírvela con la salsa de tomate y verduras.

Costo total: 3,5 USD

Esta receta es una excelente fuente de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. La pasta es una buena fuente de carbohidratos complejos, los tomates aportan vitaminas A y C, y las verduras aportan vitaminas, minerales y fibra.

Variaciones

Puedes agregar otras verduras, como champiñones, berenjenas o calabacín.

Puedes usar otra especia, como pimienta de cayena o comino.

Puedes agregar queso rallado al gusto.

Consejos

Puedes preparar la salsa de tomate con anticipación y guardarla en el refrigerador durante varios días.

Puedes usar pasta integral para aumentar el contenido de fibra.

