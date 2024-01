Receta de gratinado de calabacín con queso por menos de $5, porciones para 2 personas

Cómo preparar una receta de gratinado de calabacín con queso económica por menos de $5, que te dará para dos personas.

El calabacín es una verdura muy versátil y nutritiva, que se puede cocinar de muchas formas diferentes. En esta ocasión, vamos a hacer un gratinado de calabacín con queso, que es muy fácil y rápido de hacer, y que queda delicioso.

Para esta receta, necesitarás los siguientes ingredientes:

2 calabacines medianos (unos 400 g).

100 g de queso rallado (puedes usar el que más te guste, yo he usado mozzarella).

2 huevos.

200 ml de leche.

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto.

Un poco de aceite de oliva y mantequilla para engrasar el molde.

Preparación:

El primer paso es lavar bien los calabacines y cortarlos en rodajas finas. No hace falta pelarlos, ya que la piel tiene mucha fibra y vitaminas. Luego, ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y salteamos las rodajas de calabacín durante unos 10 minutos, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Mientras tanto, precalentamos el horno a 180ºC y engrasamos un molde apto para horno con un poco de mantequilla.

En un bol, batimos los huevos con la leche y sazonamos con sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Esta será la salsa que cubrirá el gratinado. Cuando el calabacín esté listo, lo distribuimos en una capa sobre el molde engrasado, y espolvoreamos la mitad del queso rallado por encima. Luego, vertemos la salsa de huevo y leche sobre el calabacín, procurando que quede bien repartida. Finalmente, espolvoreamos el resto del queso rallado por encima.

Metemos el molde al horno y horneamos durante unos 20 minutos, o hasta que el queso se funda y se dore. Sacamos del horno y dejamos reposar unos minutos antes de servir.

Ya tenemos listo nuestro gratinado de calabacín con queso, una receta económica, sencilla y sabrosa, que puedes acompañar con una ensalada verde o con lo que más te apetezca. Espero que te haya gustado esta receta y que la pruebes en casa.

Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y compartir este post con tus amigos.

¡Hasta la próxima, síguenos para más recetas veganas!

Receta de gratinado de calabacín con queso por menos de $5, porciones para 2 personas was last modified: by