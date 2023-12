Recetas de cocina saludable y tradicional de la ciudad de Los Ángeles

¿Te gustaría preparar platos saludables y tradicionales de la ciudad de Los Ángeles?

En este artículo te presentamos 3 recetas de cocina que te harán disfrutar de los sabores de esta ciudad multicultural y vibrante. Estas recetas son fáciles de hacer, nutritivas y deliciosas.

1. Ensalada de kale y quinoa con aderezo de aguacate.

Esta ensalada es una opción ligera y refrescante, ideal para los días calurosos. El kale es una verdura de hoja verde que aporta mucha fibra, vitaminas y minerales. La quinoa es un pseudocereal que contiene proteína vegetal de alta calidad y que se cocina como el arroz. El aguacate le da un toque cremoso y saludable al aderezo, ya que es rico en grasas monoinsaturadas y antioxidantes.

Ingredientes (para 4 personas):

4 tazas de kale lavado y picado

1 taza de quinoa cocida

1/4 de taza de nueces picadas

1/4 de taza de arándanos secos

Sal y pimienta al gusto

Para el aderezo:

1 aguacate maduro

1/4 de taza de yogur natural

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un bol grande, mezcla el kale, la quinoa, las nueces y los arándanos. Sazona con sal y pimienta al gusto. En un procesador de alimentos o licuadora, tritura el aguacate con el yogur, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta hasta obtener una salsa homogénea. Sirve la ensalada en platos individuales y rocía el aderezo por encima.

2. Burrito vegano con frijoles negros y arroz integral

Los burritos son un plato típico de la cocina mexicana que consiste en una tortilla de harina rellena de diversos ingredientes. En esta versión vegana, usamos frijoles negros y arroz integral como base, y los complementamos con verduras salteadas, salsa de tomate y cilantro. Los frijoles negros son una excelente fuente de proteína vegetal, hierro y fibra. El arroz integral es un cereal integral que aporta carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B.

Ingredientes (para 4 personas):

4 tortillas de harina integrales

2 tazas de frijoles negros cocidos

2 tazas de arroz integral cocido

1 cebolla picada

1 pimiento rojo picado

1 zanahoria rallada

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal, comino, orégano y pimentón al gusto

Para la salsa:

2 tomates maduros picados

1/4 de taza de agua

2 cucharadas de pasta de tomate

Sal, ajo en polvo y orégano al gusto

Para decorar:

Cilantro fresco picado

Preparación:

En una sartén a fuego medio-alto, calienta el aceite y sofríe la cebolla, el pimiento y la zanahoria hasta que estén tiernos. Añade sal, comino, orégano y pimentón al gusto. En una olla pequeña a fuego medio-bajo, cocina los tomates con el agua, la pasta de tomate, sal, ajo en polvo y orégano hasta que se forme una salsa espesa. Calienta las tortillas en una plancha o en el microondas. Arma los burritos colocando una tortilla sobre un plato, luego una capa de frijoles negros, otra de arroz integral y otra de verduras salteadas. Dobla los bordes de la tortilla hacia el centro y enrolla. Repite con las demás tortillas. Sirve los burritos con la salsa de tomate por encima y espolvorea cilantro fresco.

¡Anímate a probarlas!

