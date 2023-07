Reporte de la OMS sobre la atípica situación con el síndrome de Guillain-Barré en Perú

El 26 de junio de 2023, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Perú emitió una alerta epidemiológica debido a un aumento inusual de casos de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) en diferentes regiones del país. Según datos históricos (excluyendo el brote de 2019), el promedio mensual de casos de SGB registrados es inferior a 20 casos sospechosos por mes en todo el país. Sin embargo, entre el 10 de junio y el 15 de julio de 2023, se notificaron 130 casos sospechosos1 de SGB. De estos casos, 44 han sido confirmados. 2,3 Este aumento en el número de casos observados es superior a lo esperado.

La Presidencia de la República del Perú a principios de julio de 2023, declaró una emergencia sanitaria nacional debido al aumento inusual y mejoró la implementación de las respuestas de salud pública. Hasta la fecha, la causa potencial de la incidencia inesperada de GBS sigue bajo investigación.

La OMS aconseja a los Estados miembros que mantengan un seguimiento continuo de la incidencia y las tendencias de los trastornos neurológicos, especialmente del SGB, para identificar variaciones con respecto a sus valores de referencia esperados e implementar protocolos para mejorar el manejo de los pacientes. Al observar y rastrear de cerca estas condiciones, los países pueden responder de manera efectiva a cualquier cambio y garantizar que se implementen las medidas adecuadas para abordar posibles problemas de salud pública.

Descripción de la situación

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 28 (hasta el 15 de julio de 2023), se notificaron un total de 231 casos sospechosos de SGB en Perú según lo define la Norma Técnica Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica y el Diagnóstico de Laboratorio del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). para GBS1 en 20 de los 24 departamentos del país. El 56% de los casos (130 casos) se notificaron entre las semanas epidemiológicas 23 (10 de junio de 2023) y 28 (15 de julio de 2023). Desde inicios de año, el mayor número de casos de SGB se registró en siete de los 24 departamentos del país: Lima y Callao (75 casos), La Libertad (39), Piura (21), Lambayeque (20), Cajamarca (17 ), Junín (12) y Cusco (10). Hasta el 15 de julio de 2023, se ha confirmado que 100 casos son compatibles con GBS 2,3, incluidas cuatro muertes (Tasa de letalidad (CFR) 1,7%).

El grupo de edad más afectado fueron los adultos ≥ 30 años (158 casos) mientras que los menores de 17 años representaron el 19% de los casos (44 casos). Más de la mitad de los casos notificados (133; 57,6%) fueron hombres.

Las manifestaciones clínicas preliminares de los 130 casos notificados entre las semanas epidemiológicas 23 (10 de julio de 2023) y 28 (15 de julio de 2023) incluyen infección gastrointestinal, infección respiratoria y fiebre. Además, el 72,3% de estos casos (94 casos) presentaron progresión ascendente de la parálisis como manifestación neurológica, presentando otros casos algún tipo de secuela.

Se tomaron muestras de los casos de acuerdo a la norma técnica sanitaria para la vigilancia epidemiológica y diagnóstico de laboratorio de SGB en el Perú. Entre las semanas epidemiológicas 23 y 28 se recolectaron 22 muestras de las cuales 14 (63%) resultaron positivas a Campylobacter jejuni (uno de los factores de riesgo más comunes para SGB) en muestras de los departamentos de La Libertad (5 casos), Lima (4 ), Piura (3), Cusco (1) y Lambayeque (1), con la muestra de Lambayeque caracterizada además como genotipo Campylobacter jejuni tipo secuencia (ST)2993.

