Revive Lo Mejor del Cine Venezolano en un vivo con Laureano Olivarez

Con apenas 14 años, asumió el reto que marcaría su carrera y según sus palabras, «era mucha carga llevar la responsabilidad de protagonizar una película». Pero fue así, como de la mano de su maestra y directora Elia Schneider, acompañado de grandes figuras como Gledys Ibarra y Pedro Lander, dio vida a Jairo en Sicario, la cinta ganadora del Premio Colón de Oro, con la que confiesa «cambió su vida completamente», e inició su amplia

trayectoria en la industria cinematográfica nacional, Laureano Olivarez, es el invitado de lujo, para una nueva edición de Desde el Cine.

Sicario, Huelepega: Ley de la Calle, El Don, Punto y Raya, Postales de Leningrado, El Rumor de las Piedras, Las Caras del Diablo 2, El Caracazo y Muerte Suspendida, son algunas de las más de 20 películas que tiene en su haber.

Olivarez, egresó como actor de la Juana Sujo y años después estudió dirección en la escuela César Rengifo. Su faceta actoral, le ha permitido tener exitosas participaciones en cortometrajes, telenovelas y obras de teatro, pero fue en el año 2016 cuando decidió dar un paso adelante al debutar como guionista y director de su primer corto titulado «El Último Día», en el que coincidencialmente actuó Leo Aldana, quien conduce Desde el Cine.

