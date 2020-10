Smothie de Coco y Papaya. Entre más frescas las frutas, más sabroso te quedará, para decorar, sírvete en un vaso de vidrio con cubos de frutas.

INGREDIENTES

1/2 taza de leche de coco

1/2 taza de papaya

1/2 plátano

1/4 de taza de piña

1 cucharada de soya en polvo

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de miel

5 cubos de hielo

Licuar y disfrutar.

