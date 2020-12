SUECIA, Una mujer encerró a su hijo durante 28 años, lo encontraron desnutrido y sin dientes

Estocolmo, Suecia.- Un grave caso de abuso infantil fue detectado en la capital del país europeo, en el que una mujer encerró a su hijo durante 28 años, las autoridades lo encontraron desnutrido y casi sin dientes.

Encerro a su hijo desde que tenía 12 años, al sacarlo de la escuela, luego no se supo más de él.. es insólito que las autoridades de un país que se supone bastante estructurado, culto y donde se respetan las leyes nunca preguntaran por el paradero de un niño de 12 años que jamás volvió a la escuela luego que su madre se lo llevara así sin más..

El hijo, de 41 años, «estuvo encerrado durante mucho tiempo» en el apartamento familiar de Haninge, en las afueras de Estocolmo, precisó.

De acuerdo a los medios locales de Estocolmo, la madre lo mantuvo encerrado durante 28 años, después de sacarlo de la escuela cuando tenía unos 12 años.

«La alerta fue dada por un miembro de la familia, después de verlo (al hijo)», confirmó la Fiscalía en un comunicado.

Según los medios de comunicación suecos, el hombre tenía heridas infectadas en las piernas, apenas podía caminar o hablar y había perdido prácticamente todos sus dientes.

La policía no confirmó estos detalles, pero aclaró que el hombre fue hospitalizado.

«Había orina, suciedad y polvo. Olía a moho. Nadie realizó ninguna limpieza desde hace años», según el miembro de la familia que lo descubrió, citado anónimamente por Expressen.

Los montones de basura apenas permitían ingresar en el apartamento, dijo.

«Estoy sorprendida, disgustada, pero al mismo tiempo aliviada. He estado esperando este día durante 20 años porque me di cuenta de que ella controlaba completamente su vida, pero nunca hubiera imaginado esta magnitud», afirmó el familiar.

