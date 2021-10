«Ven a la Plaza» tomó los espacios abiertos del Complejo Cultural de Los Salias

«Ven a la Plaza» tomó los espacios abiertos del Complejo Deportivo Recreativo y Cultural de Los Salias

Viernes, 29 de octubre 2021.- Artesanos, artistas plásticos y músicos, tomaron este viernes los espacios abiertos del Complejo Deportivo Recreativo y Cultural de Los Salias en la feria «Ven a la Plaza».

La actividad, organizada por la dirección de cultura de la Alcaldía de Los Salias, reúne a una docena de artistas sanantoñeros en una jornada que inició a las 10:00am.

«Es una excelente oportunidad para mostrar nuestro trabajo a la comunidad», dijo uno de los expositores, quien agradeció la organización de estas ferias que se convierten en una vitrina.

En: Noticias Nacionales