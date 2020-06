VENEZUELA: Horario de Atención en Bancos durante la flexibilización de la cuarentena.

De acuerdo al ente regulador de la actividad bancaria, Sudeban se ha determinado el siguiente horario de atención en la red de bancos de Venezuela. La atención al público se deberá dispensar de acuerdo al terminal de número de cédula de identidad bajo el siguiente esquema:

Lunes: 0, 1, 2, 3 y 4

Martes: 0, 1, 2, 3 y 4

Miércoles: 5, 6, 7, 8 y 9

Jueves: 5, 6, 7, 8 y 9

Viernes: Usuarios Personas Jurídicas

En ese mismo orden de ideas, Las instituciones bancarias deben garantizar e incentivar el uso óptimo de los cajeros automáticos, banca por internet, medios de pago electrónico, tales como Pago Móvil Interbancario (P2P, P2C, C2P) e impulsar cualquier otra modalidad que implique soluciones dinámicas para la atención de sus clientes en pro de disminuir el impacto de la asistencia a la red de agencias, taquillas y oficinas, reza el comunicado.

Asimismo, agrega que la atención debe observar las estrictas medidas preventivas sanitarias instruidas por el Ejecutivo nacional y la Organización Mundial de la Salud, que incluye tapabocas tanto para el personal de la agencia como para el público, así como la toma de temperatura, aplicación antibacterial previo al ingreso a la institución y la desinfección periódica de las instalaciones.

Fuente. Sudeban

