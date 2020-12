VENEZUELA: Inician el pago del «Bono Navidades Felices y Seguras»

A partir del miércoles 2 de diciembre el Gobierno de Venezuela inició la asignación y cancelación del bono Navidades Felices y Seguras , mediante su plataforma de Carnet de la Patria.

“Inicia la entrega del Bono Navidades Felices y Seguras enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 2 al 11 de diciembre de 2020”, señaló el portal Patria en su sitio web.

Se detalló que la entrega “se realizará de manera directa y gradual”.

Asimismo, los beneficiados recibirán el siguiente mensaje de notificación: “Iniciamos la Navidad pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, paz y felicidad para nuestra amada Patria. Pasaremos Navidades Felices y Seguras”.

El mensaje será enviado, a quienes reciban el bono, vía texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

