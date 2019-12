Xenofobia en EEUU: Confiesa que atropelló a una niña de 14 años porque pensó que era mexicana

Una mujer de Iowa fue acusada de intento de asesinato luego de confesar que atropelló intencionalmente con su automóvil a una niña de 14 años porque pensó que era mexicana, dijeron el viernes las autoridades.

Natalia Miranda sufrió una conmoción cerebral y graves contusiones en el ataque, pero se espera que se recupere plenamente.

El jefe de policía de Clive, Mike Venema, dijo en una conferencia de prensa que Nicole Marie Poole Franklin, de 42 años, confesó haberse subido a la acera con su SUV el 9 de diciembre en el suburbio de Des Moines y atropellado a la adolescente, que caminaba a su escuela para ver un partido de baloncesto. Franklin escapó de la escena.

Durante el interrogatorio policial, Franklin hizo varios comentarios despectivos sobre los hispanos y admitió haber atropellado intencionalmente a la joven, dijeron las autoridades.

“Quiero recalcar en los términos más enérgicos posibles que no hay cabida en nuestra comunidad … para ese tipo de odio ni violencia”, dijo Venema.

“No recuerdo el impacto”, le dijo la adolescente a la televisora KCCI de Des Moines días tras el incidente. “Solamente recuerdo el coche viniendo hacia mí”.

Franklin ya estaba en la cárcel por otro cargo de agresión cuando fue interrogada sobre el ataque. En el caso de agresión, que ocurrió también el 9 de diciembre, está acusada de hacer comentarios racistas contra un empleado de una tienda y varios clientes y lanzarle objetos al empleado.

