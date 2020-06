Ingredientes

1 rodaja gruesa de queso rulo de cabra

200 gramos aprox. de salsa de tomate frito casero

½ c/p de salsa harissa (opcional), una ramita de orégano fresco.

Elaboración

El queso rulo de cabra debe estar sin la piel exterior, retírala si lo tiene y reserva. Añade a la salsa de tomate frito la salsa harissa si quieres que tenga un toque picante, en caso contrario simplemente omite este ingrediente. Prepara una cazuelita apta para microondas para cocinarlo.

Pon en la base de la cazuelita un par de cucharadas soperas de salsa de tomate y extiéndela bien, coloca en el centro el queso de cabra y reparte el resto de la salsa a su alrededor.

Introduce la cazuelita en el microondas, pon la tapa para evitar las salpicaduras en el pequeño electrodoméstico, y programa entre un minuto y medio y dos minutos a 800 W. Comprueba que el queso está fundido en el momento de retirarlo del microondas.

Acabado y presentación

Coloca la cazuelita sobre un plato para poder servirlo en la mesa sin quemarse, puedes limpiar un poco los bordes si han quedado muy salpicados de salsa. Termina decorando con una ramita de orégano y sirve con tostadas, pan… ¡Buen provecho!

Cazuelita de queso de cabra con tomate was last modified: by

En : Gastronomía