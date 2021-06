Gobierno de Venezuela inicia pago del Bono «Tu cuentas por Venezuela por Patria»

A través del canal Patria digital de Telegram se informó la mañana de este lunes que el monto del beneficio que recibirán quienes estén registrados en el sistema es de 2.800.000 bolívares.

Beneficiarios informaron a través de Twitter que se trata de un bono complementario de Hogares de la Patria, que se comenzó a entregar el pasado 1 de junio.

El último beneficio que pagó la administración de Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria fue el bono contra la guerra económica correspondiente al mes de junio, cuya entrega inició el pasado miércoles 2 y culminó el sábado 5.

Según reportaron beneficiarios a través de Twitter, el monto fue de tres millones 160 mil bolívares.

