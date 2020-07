Cómo preparar Salsa Alfredo casera

La salsa Alfredo es muy especial. Se caracteriza por ser muy suave y cremosa. Además es deliciosa porque sale de lo común. Es muy simple de preparar y hace que tus pastas cambien por completo su sabor y textura.

En esta entrega te quiero enseñar a preparar una exquisita salsa Alfredo casera que podrá competir tranquilamente con la que se prepara en los restaurantes más caros del mundo. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

250 gramos de queso crema

2 cucharaditas de ajo en polvo

2 tazas de leche entera

170 gramos de queso parmesano rallado

1/8 cucharadita de pimienta negra Preparación Derrite la mantequilla en una cacerola de tamaño mediano a fuego medio. Es importante que sea antiadherente para que no se pegue en el fondo y se queme. Añade el queso crema y las dos cucharaditas de ajo en polvo. Mezcla muy bien con ayuda de un batidor de alambre hasta que la salsa Alfredo esté suave. Incorpora la leche de a poco mientras bates para eliminar los grumos. Añade el queso parmesano rallado y la pimienta negra (si es recién molida mucho mejor). Sigue mezclando hasta que la salsa alcance la consistencia deseada. Ten en cuenta que tendrás que retirarla en el momento justo porque sino quedará muy espesa. Mézclala con la pasta caliente a punto y sirve. Variante de la salsa Alfredo Una deliciosa variante de la salsa Alfredo consiste en remplazar el queso crema por crema de leche y añadirle 150 gramos de queso azul. El procedimiento es el mismo: tienes que llevar al fuego la crema de leche con la mantequilla y cocinarla hasta que se disuelva. Añádele el resto de los ingredientes sin olvidar el queso azul. Si te gustan las nueces ponle algunas pues le dará un gusto más delicioso. Para cocinar las pastas, tienes que poner una olla grande con agua en el fuego con un puñadito de sal gruesa y algunas hojas secas de laurel. Para echar la pasta, deberás esperar que entre en ebullición y cocerla de acuerdo a las instrucciones del paquete. Prepara también: Macarrones con queso y atún para preparar «al minuto» Espero que disfrutes de esta deliciosa salsa Alfredo y de su variante. Apuesto a que estás pensando qué tipo de pasta utilizar para acompañarla. Pruébala con todas, seguro que te va a encantar. Fuente.I21